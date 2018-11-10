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    Полиция Австралии: напавший с ножом в Мельбурне пытался совершить взрыв

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Австралийская полиция заявила, что напавший в Мельбурне с ножом на полицейских мужчина также пытался взорвать находящиеся в его автомобиле баллоны с газом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC News.

    "Похоже, что он пытался разжечь в автомобиле огонь, сейчас мы полагаем, чтобы воспламенить баллоны", — цитирует телеканал представителя шефа полиции штата Виктория Грэма Эштона. По его словам, по предварительным данным, целью злоумышленника был "взрыв, однако это не сработало".

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