О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полиция Австралии изъяла наркотики на сумму 24 млн долларов

Полиция Австралии изъяла наркотики на сумму 24 млн долларов Полиция штата Новый Южный Уэльс ликвидировала подпольную лабораторию по производству наркотиков и изъяла партию метиламфетамина и кокаина стоимостью более 24 млн долларов США.
Другие страны
13 августа 2021 г. 09:18
Полиция Австралии изъяла наркотики на сумму 24 млн долларов

Полиция штата Новый Южный Уэльс ликвидировала подпольную лабораторию по производству наркотиков и изъяла партию метиламфетамина и кокаина стоимостью более 24 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

В главном полицейском управлении штата сообщили, что по обвинению в незаконном обороте запрещенных препаратов арестованы семь человек.

"Детективы отдела по борьбе с наркотиками предъявили обвинения семи мужчинам после спецоперации, в ходе которой была пресечена деятельность подпольной лаборатории. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 150 кг метиламфетамина и 14 кг кокаина общей стоимостью в 33 млн австралийских долларов (24,3 млн долларов), а также 1,5 млн австралийских долларов наличными (1,1 млн долларов) и большое количество химических веществ, необходимых для производства наркотиков", - указано в сообщении ведомства.

Всем арестованным были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и организации преступной группы, а один из арестованных также столкнется с обвинениями в нарушении миграционного законодательства Австралии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане
Талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане
13 августа 2021 г. 08:14
Сотрудники ООН будут проходить обязательную вакцинацию
Сотрудники ООН будут проходить обязательную вакцинацию
13 августа 2021 г. 07:18
Не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй
Не менее 21 человека погибли из-за наводнений в провинции Хубэй
13 августа 2021 г. 06:10
Талибы объяснили быстрый захват городов Афганистана
Талибы объяснили быстрый захват городов Афганистана
13 августа 2021 г. 04:42
В Британии при стрельбе погибли 6 человек, есть раненые
В Британии при стрельбе погибли 6 человек, есть раненые
13 августа 2021 г. 04:10
Талибы захватили второй по величине город Афганистана - Кандагар
Талибы захватили второй по величине город Афганистана - Кандагар
13 августа 2021 г. 02:05
Афганистан созвал экстренное заседание СБ ООН по кризису в стране
Афганистан созвал экстренное заседание СБ ООН по кризису в стране
12 августа 2021 г. 20:45
В Афганистане за сутки погибли более 20 мирных жителей
В Афганистане за сутки погибли более 20 мирных жителей
12 августа 2021 г. 19:52
Мошенники предлагали властям десятков стран вакцины от COVID-19
Мошенники предлагали властям десятков стран вакцины от COVID-19
12 августа 2021 г. 19:40
Около 390 тыс. афганцев покинули свои дома с мая из-за войны
Около 390 тыс. афганцев покинули свои дома с мая из-за войны
12 августа 2021 г. 19:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi