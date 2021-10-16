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Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию героина

Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию героина Федеральная полиция Австралии конфисковала самую крупную в истории страны партию героина.
Другие страны
16 октября 2021 г. 08:43
Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию героина

Федеральная полиция Австралии конфисковала самую крупную в истории страны партию героина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в правоохранительных органах.

Отмечается, что перехвачено более 450 кг наркотика, спрятанного в грузе кафельной плитки из Малайзии.

"Австралийские власти изъяли самую крупную в истории страны партию героина, перехватив более 450 кг наркотических веществ (спрятанных) в контейнере с кафельной плиткой, прибывшем в порт Мельбурна из Малайзии. В ходе совместной операции погранслужбы страны и федеральной полиции Австралии был арестован гражданин Малайзии…, которому в четверг, 14 октября 2021 года, было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков", - информировала полиция.

В Австралии максимальным наказанием за данное преступление является пожизненное тюремное заключение. Стоимость изъятой партии оценивается в 140 млн австралийских долларов (103,8 млн долларов США).

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