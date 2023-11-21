Полиция Австралии изъяла более 150 кг кокаина в Мельбурне

Федеральная полиция Австралии перехватила крупную партию кокаина стоимостью более 40 млн долларов в морском порту Мельбурна. Наркотики были спрятаны на нижней части корпуса грузового корабля, прибывшего из Южной Америки.

Федеральная полиция Австралии перехватила крупную партию кокаина стоимостью более 40 млн долларов в морском порту Мельбурна. Наркотики были спрятаны в нижней части корпуса грузового корабля, прибывшего из Южной Америки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ведомстве.

"Более 150 кг кокаина, спрятанного на корпусе грузового судна, было изъято в Мельбурне. Также было обнаружено и конфисковано устройство слежения, которое поможет обнаружить отправителя груза и пункт его назначения", - отметили в ведомстве.

Также в полиции сообщили, что для поиска наркотиков сотрудникам погранслужбы Австралии пришлось использовать подводный беспилотник, который и обнаружил груз, "закрепленный на корпусе судна ниже ватерлинии". "Полицейские водолазы извлекли из тайника четыре упаковки кокаина, содержавшие в общей сложности 154 кг наркотика стоимостью более 61 млн австралийских долларов [41 млн долларов]", - уточнили в полиции.