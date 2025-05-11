Полиция Австралии изъяла более 1 т кокаина на сумму почти $400 млн

Более 1 т кокаина стоимостью почти $400 млн было изъято полицией Австралии с судна, причалившего к восточному побережью штата Новый Южный Уэльс.

Более 1 т кокаина стоимостью почти $400 млн было изъято полицией Австралии с судна, причалившего к восточному побережью штата Новый Южный Уэльс.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе федеральной полиции Австралии.

"Полиция утверждает, что на судне было обнаружено около 1 110 блоков кокаина весом 1,039 т. Изъятый ​​кокаин эквивалентен более чем миллиону отдельных партий. <...> Двое мужчин, 24 и 26 лет, были арестованы на борту и доставлены на берег полицейским судном. Их доставили в полицейский участок Коффс-Харбор", — говорится в сообщении ведомства.

Уже на берегу сотрудники правоохранительных органов задержали еще трех человек — мужчин 28, 29 и 35 лет. На данный момент всем им представлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, организации преступной деятельности и отмывании денег.

Они останутся под стражей до 15 июля, в освобождении под залог им было отказано.