Полиция Аргентины вновь применила газ против протестующих

Аргентинская полиция применила перцовый газ против участников антиправительственной акции протеста, попытавшихся выйти на дорогу.

Аргентинская полиция применила перцовый газ против участников антиправительственной акции протеста, попытавшихся выйти на дорогу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Манифестация против пакета реформ президента Хавьера Милея проходила спокойно, пока группа протестующих не попыталась выйти на дорожную часть. После применения газа участники акции протеста, в которой принимают участие более 100 человек, вернулись на тротуар.

Это уже третий день протестов перед зданием Конгресса в Буэнос-Айресе, где обсуждается законопроект с реформами, подготовленный правительством. В пятницу большинством голосов в Палате депутатов документ был одобрен в целом, на следующей неделе ожидается голосование по отдельным статьям. Затем он будет передан в Сенат.

Напомним, что наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли 1 февраля. Полиция и жандармерия применила против манифестантов резиновые пули, перцовый газ, водомет и дубинки.