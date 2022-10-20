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Полиция арестовала водителя фургона за провоз оружия на территорию Капитолия

Полиция арестовала водителя фургона за провоз оружия на территорию Капитолия В США полиция провела обыск подозрительного транспортного средства, незаконно припаркованного на территории Капитолия, и арестовала водителя за провоз оружия.
Другие страны
20 октября 2022 г. 06:32
Полиция арестовала водителя фургона за провоз оружия на территорию Капитолия

В США полиция провела обыск подозрительного транспортного средства, незаконно припаркованного на территории Капитолия, и арестовала водителя за провоз оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Капитолия.

Согласно информации, сотрудники отдела реагирования на опасные инциденты провели обыск подозрительного транспортного средства, незаконно припаркованного на территории Капитолия. Водитель признал, что в его транспортном средстве находится оружие. В ходе обыска в фургоне были действительно обнаружены два пистолета и дробовик. Помимо водителя, также были задержаны мужчина и женщина, находившиеся в фургоне.

Задержанные рассказали следователям, что они прибыли, чтобы доставить документы в Верховный суд США.

Водителю фургона были предъявлены обвинения в незаконной деятельности.

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