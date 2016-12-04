Полиция арестовала тайского студента за пост о новом короле в фейсбуке

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Таиланде студент-активист был арестован после того, как поделился в фейсбуке ссылкой на статью о новом короле Таиланда Махе Вачиралонгкорне.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

По словам тайского правозащитника Дуантипа Карита, студента юридического факультета Ятупата Бунпаттараксу арестовали 3 декабря по обвинению в оскорблении монарха в северо-восточной провинции Чайяпхум. В статье тайскоязычной службы «Би-би-си», ссылкой на которую поделился студент, рассказывалось о короле Вачиралонгкорне, который занял трон после смерти своего отца Пумипона Адульядета.

Бунпаттаракса стал первым, попавшим под арест по закону об оскорблении монарха, с того момента как Вачиралонгкорн стал королем. Студенту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Таиландские критики власти отмечают, что подобное наказание применяется к политическим диссидентам, чтобы «заставить их молчать».

1 декабря наследный принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн стал новым королем страны.