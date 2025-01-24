Полиция арестовала мужчину, перелезшего через стену поместья Трампа

Полиция арестовала мужчину, который перелез через стену поместья Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа в штате Флорида (США).

Полиция арестовала мужчину, который перелез через стену поместья Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа в штате Флорида (США).

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Fox News .

Сотрудники полиции города Палм-Бич прибыли в поместье вечером во вторник, чтобы помочь агентам Секретной службы, которые задержали нарушителя. Как отмечается, вокруг территории установлены многочисленные знаки "Проход запрещен".

По данным телеканала, 32-летнему Бихану Арсео предъявлено обвинение в незаконном проникновении с намерением совершить правонарушение.

Арсео содержится в тюрьме округа Палм-Бич, залог для освобождения установлен в размере 20 тысяч долларов.