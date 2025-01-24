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Полиция арестовала мужчину, перелезшего через стену поместья Трампа

Полиция арестовала мужчину, перелезшего через стену поместья Трампа Полиция арестовала мужчину, который перелез через стену поместья Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа в штате Флорида (США).
Другие страны
24 января 2025 г. 06:27
Полиция арестовала мужчину, перелезшего через стену поместья Трампа

Полиция арестовала мужчину, который перелез через стену поместья Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа в штате Флорида (США).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

Сотрудники полиции города Палм-Бич прибыли в поместье вечером во вторник, чтобы помочь агентам Секретной службы, которые задержали нарушителя. Как отмечается, вокруг территории установлены многочисленные знаки "Проход запрещен".

По данным телеканала, 32-летнему Бихану Арсео предъявлено обвинение в незаконном проникновении с намерением совершить правонарушение.

Арсео содержится в тюрьме округа Палм-Бич, залог для освобождения установлен в размере 20 тысяч долларов.

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