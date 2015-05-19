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    Полиции США запретили армейское вооружение

    Под запретом тяжелые бронированные машины на гусеничном ходу, камуфляжная форма и гранатометы

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал указ о запрете муниципальной полиции использовать армейское вооружение и обмундирование.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что под запрет подпадают тяжелые бронированные машины на гусеничном ходу, камуфляжная форма и гранатометы.

    По мнению Белого дома, существует серьезный риск того, что подобное оборудование может привести к злоупотреблениям и использованию не по назначению.

    Американская полиция была подвергнута критике за чрезмерное использование силы, после того как её сотрудники во время волнений в Фергюсоне, штат Миссури, вышли против протестующих в специальной экипировке с бронежилетами и щитками, при поддержке бронированных автомобилей.

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