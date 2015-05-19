Полиции США запретили армейское вооружение

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал указ о запрете муниципальной полиции использовать армейское вооружение и обмундирование.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что под запрет подпадают тяжелые бронированные машины на гусеничном ходу, камуфляжная форма и гранатометы.

По мнению Белого дома, существует серьезный риск того, что подобное оборудование может привести к злоупотреблениям и использованию не по назначению.

Американская полиция была подвергнута критике за чрезмерное использование силы, после того как её сотрудники во время волнений в Фергюсоне, штат Миссури, вышли против протестующих в специальной экипировке с бронежилетами и щитками, при поддержке бронированных автомобилей.