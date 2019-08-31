Полицейские в Гонконге применили водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих

Полицейская водометная машина разгоняет протестующих в районах Сентрал и Адмиралтейство, сообщает Report со ссылкой на телерадиокорпорацию RTHK.Для разгона протестующих в районе Адмиралтейство и у законодательного собрания полицейские также применили слезоточивый газ.Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение. Однако многие люди все равно вышли на улицы. Они оккупировали улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.
Полицейские в Гонконге применили водометы и слезоточивый газ для разгона протестующихПолицейские в Гонконге применили водометы для разгона протестующих
https://report.az/storage/news/feeb074bec8b4b1d6d2f078f5219b3ac/495d6945-4509-4d1c-99aa-52058540d94f_292.jpg© Reuters
Другие новости из категории
- Власти США обязали Google заплатить штраф в 200 млн долларов 31 августа, 2019 / 13:31
- В Великобритании пройдут демонстрации против решения о приостановке работы парламента 31 августа, 2019 / 12:11
- В Индии на химическом заводе произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО 31 августа, 2019 / 11:15
- Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме 31 августа, 2019 / 10:42
- 10 человек пострадали в результате стрельбы на стадионе в США 31 августа, 2019 / 09:26
- Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в метро 31 августа, 2019 / 08:39
- Премьер-министр Пакистана заявил, что риск столкновения между его страной и Индией растет 31 августа, 2019 / 07:37
- В Мексике в ходе столкновения преступных группировок погибли девять человек 31 августа, 2019 / 07:29
- Помпео назначил спецпредставителем по Западным Балканам 31 августа, 2019 / 06:32
- США осудили призывы лидеров FARC выйти из соглашения с властями Колумбии 31 августа, 2019 / 05:43
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости