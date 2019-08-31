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Полицейские в Гонконге применили водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих

Полицейские в Гонконге применили водометы для разгона протестующих
© Reuters

Полицейская водометная машина разгоняет протестующих в районах Сентрал и Адмиралтейство, сообщает Report со ссылкой на  телерадиокорпорацию RTHK.

Для разгона протестующих в районе Адмиралтейство и у законодательного собрания полицейские также применили слезоточивый газ.Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение. Однако многие люди все равно вышли на улицы. Они оккупировали улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. 
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