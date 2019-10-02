Полицейские Парижа вышли на "Марш гнева"

В Париже проходит "Марш гнева" - масштабная акция, организованная по призыву французских профсоюзов полиции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Манифестация началась от площади Бастилии, участники акции движутся к площади Республики. У многих из них в руках флаги профсоюзов полиции Франции, в числе которых Alliance Police Nationale.

Причиной недовольства профсоюзов являются тяжелые условия труда полицейских, которые мобилизованы каждую субботу для работы на акциях "жёлтых жилетов", начавшихся в ноябре прошлого года. Ещё одним поводом для глубокой озабоченности профсоюзов полиции является возросшее число суицидов среди полицейских с начала этого года.

Организаторы акции рассчитывают, в манифестации примут участие от 15 до 20 тысяч человек.

Местные СМИ пишут, что акция может стать самой масштабной манифестацией полицейских за последние 20 лет.