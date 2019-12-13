Полицейские Гонконга получили 122 млн долларов за сверхурочную работу

Полиция Гонконга выплатила своим сотрудникам в общей сложности 950 млн гонконгских долларов ($122 млн) в качестве оплаты за сверхурочную работу за шесть месяцев протестных акций.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В докладе Управления безопасности этого специального административного района КНР отмечается, что в среднем порядка 11 тыс. офицерам во время массовых протестов ежемесячно приходилось работать сверх нормы, и за это им выплачивалась компенсация. В ведомстве уточнили, что максимальное время переработки для полицейских не могло превышать 60 часов в месяц.

Общий штат сотрудников гонконгской полиции составляет около 31 тыс. человек. В текущем финансовом году на содержание правоохранительных органов из бюджета было выделено 20,2 млрд гонконгских долларов ($2,6 млрд).

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.