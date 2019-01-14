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    Полицейский вертолет упал в залив в Рио-де-Жанейро

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Вертолет военной полиции Бразилии упал в бухту Гуанабара в городе Рио-де-Жанейро.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, все четыре человека на его борту спасены.

    По данным правоохранителей, вертолет Fenix 08 патрулировал автомагистраль "Красная линия", связывающую мегаполис с его северо-западным пригородом Сан-Жуан-ди-Мерити.

    По невыясненной причине, воздушное судно было вынуждено совершить посадку на воду.

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