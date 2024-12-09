Полицейский в США врезался на мотоцикле в толпу

Полицейский мотоцикл врезался в толпу зрителей на фестивале в калифорнийском Палм-Спрингсе.

Полицейский мотоцикл врезался в толпу зрителей на фестивале в калифорнийском Палм-Спрингсе (США).

Как передает Report , об этом сообщает местная газета Desert Sun .

Инцидент произошел в центре города. Сотрудник дорожной полиции во время проезда мимо зрителей пытался совершить на мотоцикле трюк. Он резко поднял мотоцикл на заднее колесо и затем потерял контроль над ним. В результате неуправляемая машина протаранила толпу. 10 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Их срочно доставили в больницу. Сам виновник происшествия получил тяжелую травму руки.

В связи с инцидентом фестиваль был прерван на один час.