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Полицейский в США врезался на мотоцикле в толпу

Полицейский в США врезался на мотоцикле в толпу Полицейский мотоцикл врезался в толпу зрителей на фестивале в калифорнийском Палм-Спрингсе.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 08:23
Полицейский в США врезался на мотоцикле в толпу

Полицейский мотоцикл врезался в толпу зрителей на фестивале в калифорнийском Палм-Спрингсе (США).

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Desert Sun.

Инцидент произошел в центре города. Сотрудник дорожной полиции во время проезда мимо зрителей пытался совершить на мотоцикле трюк. Он резко поднял мотоцикл на заднее колесо и затем потерял контроль над ним. В результате неуправляемая машина протаранила толпу. 10 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Их срочно доставили в больницу. Сам виновник происшествия получил тяжелую травму руки.

В связи с инцидентом фестиваль был прерван на один час.

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