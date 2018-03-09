Полицейские задержали под Прагой фургон с 22 нелегальными мигрантами

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Чешская полиция задержала в пятницу вблизи Праги небольшой грузовой фургон, в котором находилось 22 гражданина Ирака, Сирии и Турции, водитель намеревался переправить их в Германию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель полиции Ярослав Ибегей.

"В машине теснились 18 взрослых и четверо детей. Поскольку одна из женщин находилась в высокой стадии беременности, полицейские моментально вызвали для нее медиков. Задержанные нелегальные мигранты переданы в полицию по делам иностранцев. Дело еще трех задержанных иностранцев, судя по всему, организаторов переправки беженцев, будет рассматриваться в суде", — сказал Ибегей