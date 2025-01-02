Полицейские в США в прошлом году убили не менее 1 251 человека

В 2024 году сотрудниками полиции в США было убито не менее 1 251 человека.

В 2024 году сотрудниками полиции в США было убито не менее 1 251 человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на базу данных о полицейском насилии.

Так, в прошлом году только в течение 13 дней не было зарегистрировано случаев убийств полицией. Если в 2023 году из числа убитых полицией 27 процентов были чернокожими, то в 2024 году этот показатель вырос до 30%. Таким образом, за последние 10 лет наибольшее количество полицейских убийств пришлось на 2024 год.

В период с 2013 по 2023 год в 98,1% случаев сотрудники полиции не привлекались к ответственности за убийства. В 2024 году больше всего полицейских убийств произошло в штате Нью-Мексико. В общей сложности с 2013 года по настоящее время полицейскими было убито около 13 тысяч человек.