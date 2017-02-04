Полицейские в Огайо ранили 15-летнего подростка

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В американском штате Огайо сотрудники полиции открыли стрельбу по подростку, у которого в руках был макет оружия.

Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА "Новости".

По предварительным данным, инцидент произошел в городе Сентрвил. В результате происшествия 15-летний молодой человек получил три огнестрельных ранения.

Отмечается, что подростка госпитализировали. По словам медиков, здоровью юноши ничего не угрожает.