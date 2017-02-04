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    Полицейские в Огайо ранили 15-летнего подростка

    Юноша получил три огнестрельных ранения

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В американском штате Огайо сотрудники полиции открыли стрельбу по подростку, у которого в руках был макет оружия.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА "Новости".

    По предварительным данным, инцидент произошел в городе Сентрвил. В результате происшествия 15-летний молодой человек получил три огнестрельных ранения.

    Отмечается, что подростка госпитализировали. По словам медиков, здоровью юноши ничего не угрожает.

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