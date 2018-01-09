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    Полицейские США за 2017 год застрелили 987 человек

    Газета составила статистику, проанализировав судебные документы и полицейские отчеты

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Американские полицейские при исполнении служебных обязанностей застрелили за 2017 год 987 человек, что немного превышает аналогичный показатель за 2016 год.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов.

    В США такого рода статистика на официальном уровне не публикуется.

    "В течение 2017 года полицейские застрелили 987 человек. При этом в 2016 году данный показатель составил 963 человека, а в 2015 году - 995", - говорится в статье.

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