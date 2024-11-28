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Полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии

Полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии Полицейская машина врезалась в лимузин, в котором ехали премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон с министром финансов Николой Уиллис, политики не пострадали.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 10:10
Полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии

Полицейская машина врезалась в лимузин, в котором ехали премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон с министром финансов Николой Уиллис, политики не пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает новозеландский портал New Zealand Herald.

В полиции сообщили, что авария произошла в среду на участке шоссе, который является основным маршрутом в аэропорт Веллингтона из города.

Сегодня Лаксон находится в Окленде, где он сообщил журналистам, что с ним "все в порядке" и что с Николой Уиллис тоже все хорошо. Он назвал аварию "небольшим шоком" и добавил, что не уверен, нужно ли списывать пострадавший лимузин Crown.

"После этого инцидента было начато расследование в соответствии с протоколом", - уточнила пресс-служба премьера.

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