Полеты БПЛА США привели к переносу рейсов британских авиакомпаний

Полеты американских стратегических разведывательных беспилотников RQ-4B Global Hawk недалеко от аэропорта Бирмингема вынуждают крупнейшие британские авиакомпании переносить рейсы.

Полеты американских стратегических разведывательных беспилотников RQ-4B Global Hawk недалеко от аэропорта Бирмингема вынуждают крупнейшие британские авиакомпании переносить рейсы.

Как передает Report , об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Согласно изданию, в августе 2024 года ВВС США осуществили тестовые запуски двух беспилотников RQ-4B Global Hawk с базы Фэрфорд на западе Англии, в результате чего авиакомпании Jet2, easyJet, Ryanair и TUI были вынуждены изменить маршрут 10 рейсов во второй по численности город Великобритании Бирмингем. После этого руководители фирм направили письмо в Управление гражданской авиации, в котором предупредили, что планы ВВС США проводить подобные полеты два-три раза в неделю приведут к задержкам рейсов для более чем 2,8 тыс. пассажиров.

Кроме того, авиакомпании заявили, что удлинение маршрута полетов пассажирских лайнеров в связи с вылетами американских беспилотников будет означать увеличение количества углеродных выбросов и рост цен на авиабилеты. Они также указали, что ВВС США оповестили о своих планах лишь за несколько месяцев до запланированного начала полетов, хотя по действующим правилам американская сторона должна была сделать это еще в 2021 году.

"Мы тесно работаем со службами контроля за воздушным пространством, чтобы гарантировать, что ВВС США могут безопасно использовать воздушное пространство рядом с базой Фэрфорд для управления беспилотниками. Финальное решение не было принято. Мы работаем над минимизацией любого возможного воздействия на других пользователей воздушного пространства", - заявил представитель Минобороны Великобритании.

ВВС США используют базу Фэрфорд с 1950 года.