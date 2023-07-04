Полбюджета спецфонда Бундесвера может достаться американским компаниям

Половина средств из €100 млрд бюджета специального фонда по укреплению Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) могут достаться американским компаниям из-за жесткой экспортной политики немецкого правительства.

Половина средств из €100 млрд бюджета специального фонда по укреплению Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) могут достаться американским компаниям из-за жесткой экспортной политики немецкого правительства.

Как передает Report , об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на заявление гендиректора немецкого военно-промышленного концерна Renk Сюзанны Виганд.

Согласно ее оценке, в специальном фонде вооруженных сил ФРГ "осталось не слишком много средств для немецкой промышленности", что обусловлено отказом правительства рассматривать оборонную отрасль страны как стратегическую. По словам Виганд, "даже западные партнеры видят препятствие" в жесткой позиции правительства ФРГ по вопросам экспорта вооружений, которое "снижает шансы немецких оружейных компаний на участие в международных проектах". Власти Франции, как отмечает Виганд, имеют "гораздо более четкие ориентиры" в этом отношении. Гендиректор германского концерна также предложила рассматривать экспортные заявки оборонпрома ФРГ в индивидуальном порядке.