Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг по всему миру, в том числе и в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 22:13 по Бакинскому времени.

По данным Downdetector, сбои были зафиксированы, в том числе, в Италии, Испании, Франции, Нидерландах, Германии, Польше, Украине, Великобритании, США и Бразилии. Большинство пользователей сообщают о проблемах с просмотром ленты и авторизацией.