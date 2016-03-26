​Пользователи соцсетей сочли похожим снявшегося с Меркель мигранта на бельгийского смертника - ФОТО

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Пользователей соцсетей заметили почти полное сходство между одним из беженцев, с которым в сентябре 2015 года сделала селфи-сессию канцлер Германии Ангела Меркель, и Наджимом Лашрауи, взорвавшим себя в аэропорту Брюсселя, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Фото Наджима Лашрауи опубликовала 25 марта полиция Бельгии. Прокуратура королевства заявила в тот же день, что именно он привел в действие бомбу в аэропорту.

Изначально следствие предполагало, что Лашрауи координировал теракты в Брюсселе, но лично в них не участвовал. После взрывов в аэропорту и метро бельгийской столицы он был объявлен в розыск. 23 марта бельгийская полиция отчиталась о задержании Лашрауи в окрестностях Брюсселя, но позже выяснилось, что силовики поторопились, приняв за террориста другого человека.

Меркель посетила лагерь беженцев в Берлине 10 сентября 2015 года. Среди тех, с кем она сделала селфи, был и молодой человек, похожий на Лашрауи, которого СМИ представили как беженца из Сирии.

22 марта в Брюсселе были совершены теракты в аэропорту Завентем и на станции метро "Маальбек". Жертвами взрывов, по уточненным данным, стал 31 человек, свыше 300 пострадали.

Имя первого террориста-самоубийцы, совершившего теракт в аэропорту, следствие установило почти сразу: это был старший из братьев Бакрауи, Ибрагим. Его брат Халид подорвал себя менее часа спустя в брюссельском метро. Сейчас полиция разыскивает пособника террористов, который попал на камеры наблюдения в аэропорту вместе с Бакрауи-старшим и Лашрауи за несколько минут до взрыва.