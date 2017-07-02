Польские пожарные 2 дня не могут потушить костел XIII века

Баку. 2июля. REPORT.AZ/ В Польше в огне серьезно пострадал костел XIII века. Пожар начался еще в субботу и продолжается до сих пор.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС,пожар произошел в городе Гожув-Велькопольски на западе Польши.

В тушении участвуют порядка 30 пожарных расчетов, к борьбе с огнем привлечена специальная техника. В частности, 50-метровый кран помогает заливать огонь на крыше здания.

По словам руководителя местной пожарной пожарной охраны, им почти удалось достичь источника возгорания, но температура внутри строения не позволяет полностью погасить пожар.

Костел является памятником архитектуры XIII века и одним из символов города. Подсчитать ущерб, нанесенный огнем, пока сложно, однако уже сейчас очевидно, что огонь затронул многие внутренние элементы костела, особенно пострадали деревянные конструкции. Также ущерб нанесла вода при тушении.

О пострадавших при пожаре не сообщается.