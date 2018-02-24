Польские полицейские обстреляли пьяных украинцев и грузин, закидавших их тротуарной плиткой

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Потасовка между польской полицией и гражданами Украины и Грузии обернулась в беспорядки с применением огнестрельного оружия.

Инцидент случился в городе Згеж. Там группа мужчин напала на полицейских, которые в ответ были вынуждены применить оружие, передает Report, со ссылкой на Dziennik Lozki.

Отмечается, что во время патрулирования улиц полицейские заметили возле одного из домов группу нетрезвых мужчин.

Сотрудники полиции попытались их успокоить и попросили предъявить документы. На что мужчины начали бросать в правоохранителей камни и тротуарную плитку.

Патрульные сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыли огонь на поражение.

В результате полицейские задержали 13 человек, четверо из них находятся в больнице с ранениями ног. Кроме того, отмечается, что один сотрудник полиции получил травму головы.

По данным издания, по факту нападения было возбуждено уголовное дело. Нападавшим мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.