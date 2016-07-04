Польша временно ввела контроль на границах с ЕC

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Польша на месяц ввела контроль на границах со странами ЕС — Чехией, Германией, Словакией, Литвой, а также в портах и аэропортах, сообщает Report со ссылкой на польские СМИ.

Эти меры обусловлены проведением 8-9 июля в Польше саммита НАТО и в конце июля — Всемирных дней молодежи.

Контроль будет осуществляться выборочно — в отношении отдельных лиц, на основании анализа информации, предоставленной другими странами.

Временный контроль на границе продлится до 2 августа.