​Польша поддержит Украину на форуме НАТО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Польша будет на форуме НАТО поддерживать партнерство с Украиной в контексте того, что страна отказалась от внеблокового статуса.

Как передает Report со ссылкой на РОСБАЛТ, об этом заявил вице-премьер и глава польского Минобороны Томаш Семоняк в телефонном разговоре с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Это решение украинских властей понятно. Поскольку оказалось, что статус внеблокового государства не обеспечил Украине безопасность и интегральность. Ничего удивительного, что Украина будет искать новые возможности. Независимо от пути, который она выберет, кажется, что это решение имеет контекст проевропейских и пронатовских стремлений", — цитирует Семоняка "Укринформ" со ссылкой на "Польское радио".

Глава оборонного ведомства Польши после консультаций с литовскими партнерами сообщил украинскому министру, что Польша и Литва готовы ускорить работу над созданием многонациональной бригады.

По его словам, возможно, уже в начале следующего года будет готово техническое взаимопонимание относительно создания польско-литовско-украинской бригады.