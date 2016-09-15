Польша обнародовала секретные данные о крушении самолета Качиньского

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Глава минобороны Польши Антони Мачеревич принял решение рассекретить "десятки тысяч страниц" архивных материалов, касающихся крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, согласно этим материалам, борт номер один начал разрушаться еще в воздухе.

Антони Мачеревич счел "несолидным" предыдущее расследование катастрофы под Смоленском. Министр утверждает, что польские власти попали под "российский диктат", что заставило их скрывать "ключевые документы", в том числе о последних этапах полета Ту-154М.

"Доказательства фальсификации, лжи и ухода от правды о трагедии находились в архивах комиссии по расследованию авиационных происшествий", - завил Мачеревич сегодня на пресс-конференции.

Замглавы комиссии по расследованию авиапроисшествий, которая повторно выясняет обстоятельства трагедии 10 апреля 2010 года, Казимеж Новачик сообщил, что разрушение президентского борта началось в 900 метрах от места катастрофы в Смоленской области. По его словам, сигнал о неисправности двигателя самолета был зафиксирован в 15-ти метрах над землей.

В результате катастрофы самолета Ту-154 польского президента погибли все находившиеся на борту 96 человек.