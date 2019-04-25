Польша намерена допросить главу Евросовета Дональда Туска

Комитет Сейма Польши по расследованию мошенничества с НДС и акцизами планирует провести 29 мая допрос бывшего премьер-министра страны, а ныне председателя Европейского совета Дональда Туска.

Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское Радио.

Председатель комиссии Марцин Хорала (партия "Право и справедливость") сообщил: "Господин Дональд Туск получил повестку на допрос, который состоится в мае, в среду после выборов в Европейский парламент. Надеемся, он явится в намеченный срок".

Дональд Туск являлся премьер-министром Польши в течение двух сроков правления в стране коалиции партии "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии.

По оценкам Министерства финансов Польши, разрыв в поступлении НДС в госбюджет увеличился с 7 миллиардов 100 миллионов злотых (более 1 млрд 651 млн евро) в 2007 году до 50 миллиардов 400 миллионов (почти 11 млрд 721 млн евро) в 2015 году, более чем в семь раз. Такой разрыв не зафиксирован ни в одной стране Европейского союза.