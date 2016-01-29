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    ​Польша надеется на реализацию соглашения с США об установке ПРО в 2016 году

    МИД Польши: Опасения вызывает политика нашего большого соседа на востоке

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Польша надеется, что в 2016 году соглашение с США о размещении элементов системы ПРО будет реализовано.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

    "2016 год-время перейти к реализации соглашения с США о ПРО. Мы будем добиваться более постоянного пребывания американских военных элементов в Польше",- отметил министр, выступая в Сейме с ежегодным докладом о задачах польской внешней политики на 2016 год.

    Говоря о безопасности, министр отметил, что "опасения вызывает политика нашего большого соседа на востоке, который стремится к пересмотру европейского порядка, сложившегося после окончания "холодной войны".

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