​Польша надеется на реализацию соглашения с США об установке ПРО в 2016 году

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Польша надеется, что в 2016 году соглашение с США о размещении элементов системы ПРО будет реализовано.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"2016 год-время перейти к реализации соглашения с США о ПРО. Мы будем добиваться более постоянного пребывания американских военных элементов в Польше",- отметил министр, выступая в Сейме с ежегодным докладом о задачах польской внешней политики на 2016 год.

Говоря о безопасности, министр отметил, что "опасения вызывает политика нашего большого соседа на востоке, который стремится к пересмотру европейского порядка, сложившегося после окончания "холодной войны".