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    Польша может принять решение об инвестициях в строительство АЭС уже в текущем марте

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Польша может принять решение об инвестициях в строительство АЭС уже в текущем марте.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский в ходе экономического форума в Торуни.

    "В этом месяце возможно решение по инвестициям в ядерную энергетику", - цитирует Тхужевского агентство РАР.

    При этом министр отметил, что прогнозы показывают необходимость строительства АЭС в Польше. "Все наши анализы показывают, что мы должны пойти в этом направлении", - сказал он.

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