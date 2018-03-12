Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Польша может принять решение об инвестициях в строительство АЭС уже в текущем марте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский в ходе экономического форума в Торуни.

"В этом месяце возможно решение по инвестициям в ядерную энергетику", - цитирует Тхужевского агентство РАР.

При этом министр отметил, что прогнозы показывают необходимость строительства АЭС в Польше. "Все наши анализы показывают, что мы должны пойти в этом направлении", - сказал он.