​Покушавшийся на президента Рейгана покинет психиатрическую больницу

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Суд в США разрешил Джону Хинкли, который совершил в 1981 году покушение на президента США Рональда Рейгана, покинуть психиатрическую лечебницу и проживать в штате Вирджиния, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Судья посчитал, что 61-летний Хинкли готов к тому, чтобы жить в обществе. Он покинет лечебницу уже 5 августа, более чем через 35 лет после покушения.

Хинкли совершил покушение на президента Р.Рейгана 30 марта 1981 года у входа в отель "Хилтон" в Вашингтоне. Он произвел шесть выстрелов, и одна из пуль рикошетом попала в грудь президента.

На судебном процессе в 1982 году Хинкли были предъявлены обвинения по 13 пунктам. В итоге он был признан невменяемым в момент покушения и переведен в психиатрическую лечебницу. В конце апреля 2015 года он обратился к судье с просьбой о дальнейшем смягчении режима. Представитель прокуратуры Колин Кеннеди тогда заявил, что дальнейшее облегчение режима содержания Хинкли в лечебнице неоправданно, поскольку существует слишком большой риск для общества, но в мае судья допустил смягчение условий содержания заключенного.