Покупка дорогих апартаментов стала причиной отставки министра здравоохранения Австралии

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Австралии Сьюзан Ли подала в отставку на фоне обвинений в нецелевой трате государственных средств, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Скандал вокруг министра разгорелся в связи с поездками Ли на фешенебельный курорт Голд-Кост, которые оплачивались из фондов, основу которых составляли деньги налогоплательщиков. Во время одной из таких поездок, она приобрела апартаменты класса "люкс" стоимостью около 800 тысяч долларов США. Сама чиновница в свое оправдание заявила, что покупка была совершена "импульсивно".

Отмечается, что отставка главы минздрава стала первой кадровой перестановкой в кабинете премьера, пришедшего к власти в сентябре 2015 года.