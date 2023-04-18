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Покоривший Эверест 10 раз альпинист погиб при спуске с пика Аннапурна в Непале

Покоривший Эверест 10 раз альпинист погиб при спуске с пика Аннапурна в Непале Британский альпинист Ноэль Ханна погиб при спуске с гималайского горного массива Аннапурна в центральной части Непала.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 18:01
Покоривший Эверест 10 раз альпинист погиб при спуске с пика Аннапурна в Непале

Британский альпинист Ноэль Ханна погиб при спуске с гималайского горного массива Аннапурна в центральной части Непала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал RTE.

По его информации, 56-летний Ханна умер 18 апреля после покорения десятого по высоте пика в мире - 8 091-метровой горы Аннапурна. Точная причина смерти спортсмена, который до этого поднялся на все высочайшие вершины мира, не сообщается. Вместе с тем телеканал сообщил, что индийский альпинист Балжит Каур, который 17 апреля упал в расщелину при подъеме на тот же восьмитысячник, найден живым.

До этого Ханна десять раз покорял высочайшую вершину мира - Эверест. В 2018 году он стал первым альпинистом с острова Ирландия, который взошел на вторую по высоте вершину мира - гору Чогори на границе Кашмира (Пакистан) и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Горный массив Аннапурна считается относительно простым и безопасным для восхождения. Это первый пик выше 8 тыс. метров, на который удалось подняться человеку. В 1950 году этого результата добилась французская экспедиция.

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