Покинувшие Нигер французские военные направились в Чад

Первые французские военные, начавшие покидать Нигер, направились в соседний Чад.

Первые французские военные, начавшие покидать Нигер, направились в соседний Чад.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили в сформированном мятежниками Нигера Национальном совете спасения родины (НССР).

"Войска, базировавшиеся в Уалламе (запад Нигера - ред.), сегодня покинули свою базу. Речь идет об операции по отправке первой сухопутной колонны в направлении Чада под конвоем наших сил обороны и безопасности", - отметили в НССР.

Кроме того, тремя рейсами из столичного аэропорта вылетели 97 бойцов французского спецназа, а также были вывезены материально-технические средства. В НССР заверили, что вывод французского контингента будет продолжен в соответствии с "графиком, согласованным обеими сторонами".

В Нигере находились около 1,4 тыс. военных ВС Франции: около 1 тыс. - в Ниамее, и еще около 400 - на западе африканской страны.