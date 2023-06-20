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Поиски пропавшего в Атлантическом океане батискафа охватили почти 26 тыс. кв. км

Поиски пропавшего в Атлантическом океане батискафа охватили почти 26 тыс. кв. км Операция по поиску пропавшего в Атлантическом океане глубоководного автономного аппарата "Титан" с пятью людьми на борту охватила территорию в 10 тыс. кв. миль, что эквивалентно 25 900 кв. км.
Другие страны
20 июня 2023 г. 21:00
Поиски пропавшего в Атлантическом океане батискафа охватили почти 26 тыс. кв. км

Операция по поиску пропавшего в Атлантическом океане глубоководного автономного аппарата "Титан" с пятью людьми на борту охватила территорию в 25 900 кв. км.

Как передает Report, об этом сообщило северо-восточное подразделение Береговой охраны США.

"Общая площадь поисков по состоянию на утро составила 10 тыс. кв. миль", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США, так как эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов. В поисках также участвует Канада, которая в том числе отправила в район операции самолет, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника. На место поисков, помимо этого, направляется французское океанографическое судно Atalante с глубоководным автономным аппаратом.

19 июня в Атлантическом океане пропал туристический батискаф, на котором туристы погружались к обломкам "Титаника". Береговая охрана США в Бостоне подтвердила проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд. По данным Guardian, в батискафе находится пять человек.

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