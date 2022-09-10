Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября.

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.

"Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (14:00 - бакинское время)", - отмечается в документе.

Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.