Похороны экс-премьера Японии Абэ пройдут в его родном городе

Похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля, состоятся 12 июля.
Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.
Отмечается, что похороны Абэ состоятся в его родном городе - Симоносеки, расположенном в японской префектуре Ямагути.
Напомним, утром 8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили нападение в городе Нара. Мужчина напал на Абэ сзади.
Нападавшего задержала полиция – им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Бывший премьер был доставлен в больницу Медицинского университета Нара без сознания. 67-летний политик получил огнестрельные ранения шеи и груди. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался.
При этом ранее Ямагами объяснил убийство Абэ тем, что из-за экс-премьера его семья якобы обеднела.