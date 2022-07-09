Похороны экс-премьера Японии Абэ пройдут в его родном городе

Похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля, состоятся 12 июля.

Похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля, состоятся 12 июля.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что похороны Абэ состоятся в его родном городе - Симоносеки, расположенном в японской префектуре Ямагути.

Напомним, утром 8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили нападение в городе Нара. Мужчина напал на Абэ сзади.

Нападавшего задержала полиция – им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Бывший премьер был доставлен в больницу Медицинского университета Нара без сознания. 67-летний политик получил огнестрельные ранения шеи и груди. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался.

При этом ранее Ямагами объяснил убийство Абэ тем, что из-за экс-премьера его семья якобы обеднела.