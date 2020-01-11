​Похороны султана Омана пройдут в субботу

Похороны султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида пройдут в субботу, 11 января.

Как передает Report, oб этом сообщает Оманское государственное агентство новостей.

Султан скончался в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Он правил страной с 1970 года.

Преемником бездетного Кабуса станет его личный помощник, находившийся на этом посту с 2002 года, Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саид.

Информация о том, что султан болен раком, появилась еще в 2015 году.