Похолодание усугубило положение детей-беженцев в Европе

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Морозы привели к ухудшению условий жизни беженцев и мигрантов в Европе, в том числе детей и подростков.

Как передает Report, только в Греции и балканских странах регистрации ожидают 24 тысячи детей.

Эксперты предупреждают, что неопределенность может оказать негативное влияние на детскую психику и призывают социальных работников быть бдительными.

«Речь идет не только о теплой обуви для замерзающих детей. Дети становятся жертвами бюрократических процедур, из-за которых они находятся в «подвешенном» состоянии месяцами. И это оказывает огромное влияние на их психику», - говорит Сара Кроу из ЮНИСЕФ.

Сотрудники ЮНИСЕФ прилагают усилия, чтобы помочь семьям с детьми. Их переселили из неотапливаемых палаток в гостиницы и общежития, кого-то удалось перевезти на материковую часть Греции.

В ЮНИСЕФ напоминают о том, что около 17 процентов детей прибывают без сопровождения взрослых.