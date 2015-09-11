Похитившие турецких строителей боевики выдвинули требования к властям

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Иракская вооруженная группировка в видеоролике в интернете выдвинула ряд требований к Турции в обмен на освобождение похищенных 2 сентября в Ираке турецких строителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает агентство Рейтер.

Название группировки не указывается.

Согласно одному из требований боевиков, обращенных к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, Турция должна приказать повстанцам прекратить осаду четырех шиитских деревень на севере Сирии.

В опубликованном в интернете видео боевики вооружены пулеметами и одеты в черную одежду и стоят сзади мужчин, которые, как предполагается, и являются похищенными строителями. Боевики потребовали от Анкары прекратить поток боевиков из Турции в Ирак и продажу похищенной нефти из Курдистана через турецкую территорию, сообщает агентство.

Крайних сроков ответа на требования боевиков не указано, как и обещаний, что произойдет с похищенными строителями в случае негативного исхода ситуации.