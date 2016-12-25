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    Похитителям ливийского самолета грозит пожизненное заключение

    Муса Саха и Ахмед Али заявили в суде, что считают себя невиновными

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, которые угнали самолет из Ливии и приземлились на Мальту, передает Report со ссылкой на ВВС.

    Сообщается, что если они будут признаны виновными, им грозит пожизненное заключение.

    Отмечается, что Муса Саха и Ахмед Али заявили в суде, что считают себя невиновными. Перед судом предстали в бронежилетах.

    Напомним, 23 декабря в аэропорту Мальты приземлился самолет A320 ливийской авиакомпании AfriqiyahAirways, захваченный похитителями, которые угрожали взорвать воздушное судно. Ливийский самолет совершал внутренний рейс из города Сабха в Триполи, когда его захватили и направили на Мальту. После двух часов переговоров двое похитителей освободили 118 человек на борту и сдались полиции.

    Мальтийские чиновники сообщили, что злоумышленники искали убежища в Европе и хотели создать новую политическую партию в честь бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

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