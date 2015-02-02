Похищенный представитель Ливии в ОПЕК освобожден

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Представитель Ливии в ОПЕК Самир Салем Камаль, похищенный неизвестными 15 января, отпущен на свободу, сообщают его родственники.

По их словам, Камаль чувствует себя хорошо, однако все еще испытывает шок после происшедшего.

Как информирует Report со ссылкой на BBC, личности похитителей, как и цель похищения, пока остаются неизвестными.

Камаль представлял ОПЕК в Ливии в течение последних двух лет, он также работал в департаменте планирования министерства нефтяных ресурсов страны.

С момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году многие районы Ливии продолжают контролироваться неподотчетными правительству вооруженными формированиями.