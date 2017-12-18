Похищен и убит мэр ливийской Мисраты

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили и убили мэра ливийского города Мисрата. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель центральной больницы города Акрама Кальюна.

По словам Кальюна, неизвестные похитили мэра Мухаммада Эштиуи накануне вечером при выходе из городского аэропорта, куда он вернулся из поездки в Турцию с несколькими чиновниками. Мужчину вывезли в неизвестное место, где ему выстрелили по ногам, а затем ударили острым предметом по голове, рассказал представитель больницы.

Кальюн сообщил, что тело Эштиуи выбросили рядом с одной из городских больниц.

Городской совет Мисраты объявил трехдневный траур в связи с гибелью мэра.