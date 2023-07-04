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Погромы во Франции нанесли частному сектору свыше €1 млрд ущерба

Погромы во Франции нанесли частному сектору свыше €1 млрд ущерба Французские коммерсанты и банкиры понесли убытки на сумму более €1 млрд из-за погромов, которые несколько дней происходили по всей территории республики после убийства полицейскими при задержании 17-летнего подростка алжирского происхождения.
Другие страны
4 июля 2023 г. 03:50
Погромы во Франции нанесли частному сектору свыше €1 млрд ущерба

Французские коммерсанты и банкиры понесли убытки на сумму более €1 млрд из-за погромов, которые несколько дней происходили по всей территории республики после убийства полицейскими при задержании 17-летнего подростка алжирского происхождения.

Как передает Report, об этом заявил глава Движения предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безьё в интервью газете Le Parisien.

Он подчеркнул, что называть точную цифру еще рано.

"Речь идет о более чем €1 млрд, не считая ущерба для туризма. Видеозаписи беспорядков, распространившиеся по всему миру, наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, как раз когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований, некоторые уже отменили отпуска", - сказал он.

Глава MEDEF подчеркнул, за минувшие дни 200 магазинов были полностью разграблены, разбиты 300 отделений банков. Также было ограблено около 250 табачных лавок. Некоторые коммерсанты в дополнение к грабежам пострадали и от пожаров, которые устраивали погромщики.

Ранее агентство AFP сообщало, что иностранцы, особенно из США, отменили до 25% бронирований в парижских отелях на фоне беспорядков. И это с учетом того, что Париж еще не оправился от репутационных потерь после недавней забастовки мусорщиков.

Напомним, что беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель алжирского происхождения был убит полицейским, что вызвало массовое недовольство в стране. В ходе протестов и столкновений были задержаны тысячи человек, более 200 сотрудников полиции получили ранения.

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