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Погранслужба: В Финляндию за выходные приехало около 17 тыс. россиян

Погранслужба: В Финляндию за выходные приехало около 17 тыс. россиян В Финляндию за выходные в общей сложности приехало около 17 тыс. россиян, из них большинство – более 15 тыс. – прибыло в страну через пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 16:06
Погранслужба: В Финляндию за выходные приехало около 17 тыс. россиян

В Финляндию за выходные в общей сложности приехало около 17 тыс. россиян, из них большинство – более 15 тыс. – прибыло в страну через пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает финские СМИ.

"Движение на пунктах пересечения границы в Юго-Восточной Финляндии было оживленным в минувшие выходные. На многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра очереди были непрерывными в течение всей ночи, и ожидается, что в ближайшие дни движение из России в Финляндию возрастет еще сильнее. Кривая идет вверх в связи с изменившейся ситуацией в России", – сообщили в Погранслужбе.

При этом было отмечено, что обратно в Россию за выходные уехало в общей сложности 9,3 тыс. россиян.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiyaya 17 minə yaxın rusiyalı gedib
Версия на английском языке Border Service: About 17,000 Russians arrived in Finland over weekend

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