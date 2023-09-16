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Погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов

Погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов Сотрудники погранслужбы США отпускают мигрантов на улицы калифорнийского города Сан-Диего, не в силах остановить их наплыв на фоне рекордного числа прибывших в страну в 2023 году мигрантов.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 07:17
Погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов

Сотрудники погранслужбы США отпускают мигрантов на улицы калифорнийского города Сан-Диего, не в силах остановить их наплыв на фоне рекордного числа прибывших в страну в 2023 году мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Телеканал публикует видео из Сан-Диего, на котором пограничники вывели мигрантов из автобуса и сказали им, что они могут "идти куда угодно", в ответ на вопрос одного из приезжих, спросившего, может ли он отправиться в Чикаго.

Отмечается, что подобные меры принимают также пограничники штата Аризона, которые тоже столкнулись с рекордным наплывом нелегальных мигрантов.

Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

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