Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Погранслужба Молдовы объяснила задержание двух российских журналистов тем, что они не указали свою цель визита в республику.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Двоим российским гражданам не авторизирован въезд в Молдову. Следующим рейсом они вернутся в Россию. Причина - они не указали цель визита в республику. Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали сотрудников ВГТРК и телеканала "Звезда".