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    Погранслужба Молдовы объяснила задержание двух российских журналистов

    Следующим рейсом они вернутся в Россию

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Погранслужба Молдовы объяснила задержание двух российских журналистов тем, что они не указали свою цель визита в республику. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

    "Двоим российским гражданам не авторизирован въезд в Молдову. Следующим рейсом они вернутся в Россию. Причина - они не указали цель визита в республику. Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения", - сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось,  что в аэропорту Кишинева задержали сотрудников ВГТРК и телеканала "Звезда".

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