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Погранслужба Литвы приобретет систему БПЛА дальнего радиуса почти за 5 млн евро

Погранслужба Литвы приобретет систему БПЛА дальнего радиуса почти за 5 млн евро Литовские пограничники планируют приобрести систему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия за 4,6 млн евро.
Другие страны
22 июля 2024 г. 11:00
Погранслужба Литвы приобретет систему БПЛА дальнего радиуса почти за 5 млн евро

Литовские пограничники планируют приобрести систему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия за 4,6 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"Для контроля внешней границы ЕС, которая совпадает с границами Литвы с Россией и Белоруссией, контроля нелегальной миграции, ведения криминальной разведки решено приобрести систему БПЛА дальнего радиуса, на что выделяется 4,6 млн евро", - говорится в сообщении.

Заявки от потенциальных поставщиков ведомство ожидает до 13 августа. Погранслужба заказывает систему из трех БПЛА вертикального взлета и посадки, оснащенных тепловизорами, оборудованием для лазерной разметки, измерителями расстояния. Приобретаются две станции управления и наблюдения, одна из которых будет стационарной, другая мобильной. Для работы на них исполнитель заказа должен обучить восемь операторов и техников.

Сроком выполнения заказа установлен конец мая 2025 года.

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